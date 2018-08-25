Вінничанин зламав фігурку «школяра» на пішохідному переході



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Зловмиснику загрожує до п’яти років обмеження волі

У Вінниці поліція затримала молодика, який на пішохідному переході пошкодив фігурку «школяра». По це інформує відділ комунікації поліції Вінницької області.

За його даними, затримання відбулося 24 серпня.

Раніше того ж дня близько 5.00 години ранку на службу «102» надійшло повідомлення, що неподалік школи № 22 по вулиці Данила Нечая невідома особа намагається пошкодити фігурку, розташовану на пішохідному переході.

На місце події виїхали працівники Лівобережного відділення поліції та патрульні поліцейські. Правоохоронці затримали підозрюваного неподалік від місця вчинення правопорушення. Ним виявився 20-річний вінничанин.

Свій вчинок молодик пояснити не зміг, але свою провину визнав, та запевнив, що відшкодує завданий збиток за зламану фігуру.

Слідчим відділенням поліції розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), що передбачає до 5 років обмеження волі.