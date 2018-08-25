У Вінниці зменшилась кількість крадіжок



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Радісна статистика

За шість місяців 2018 року у нашому місті на 23,9 % зменшилась кількість крадіжок, на 9 % кількість розбійницьких нападів та випадків незаконного заволодіння транспортними засобами. Про це йшлось сьогодні на засіданні виконкому міської ради під час звіту начальника Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області Сергія Синявського про стан боротьби із злочинністю упродовж першого півріччя цього року.

Протягом першого півріччя 2018 року черговими частинами відділу та відділення поліції до єдиного обліку внесено та зареєстровано 41198 заяв та повідомлень про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події (кожне третє по області,). Із них, у Вінницькому відділі поліції – 21396, у Лівобережному відділенні поліції – 19802.

Завдяки вжитим працівниками Вінницького відділу поліції заходам, порівняно з минулим роком, значно збільшилась кількість встановлених осіб злочинців. Також в місті зменшилась кількість квартирних крадіжок, викрадення автівок та ряду інших видів злочинів.

Разом з тим невтішна динаміка по кількості тяжких злочинів, розбійницьких нападів, пограбувань, тяжких тілесних ушкоджень, хуліганських дій та незаконному обігу наркотиків.

Щодо незаконного виробництва і збуту наркотиків, то за звітний період задокументовано 275 фактів, що на 19,2% більше ніж за аналогічний період 2017 року (222). По 85 кримінальних правопорушеннях даного виду, особам повідомлено про підозру.

Для виявлення та припинення правопорушень, своєчасного реагування на заяви та повідомлення, виконання комплексу превентивних заходів у Вінницькому відділі поліції ГУНП у Вінницькій області, створено групи реагування відділу превенції Вінницького ВП ГУНП. У створенні умов роботи цих підрозділів взяли участь і органи місцевого самоврядування. За рахунок змін до «Комплексної правоохоронної програми на 2015-2018 роки в м. Вінниці» з міського бюджету були виділені кошти на придбання 10 автомобілів спеціального призначення підвищеної прохідності Renault Dastor, на яких щоденно патрулюють групи реагування відділу превенції.

«Відверто скажу, що досить позитивний результат дало те, що групи користуються автомобілями, які були придбані за кошти з міського бюджету. Патрульна поліція майже вдвічі зменшила кількість своїх патрулів на території міста у зв’язку із необхідністю контролювати траси області. Завдяки тому, що працівники Вінницького відділу поліції зараз здійснюється патрулювання міста на Renault Dastor, ми перекрили нестачу в патрулях», - сказав Сергій Синявський.

Також головний полісмен міста зазначив, що у розкритті злочинів правоохоронцям успішно допомагає Ситуаційний центр. Міський голова Сергій Моргунов зазначив, що мережа відеоспостереження Вінниці буде розширюватись, і це стане ще більшою підмогою для поліції у профілактиці та розкритті злочинів.

Міський голова в свою чергу звернув увагу керівництва поліції на посилення співпраці правоохоронців із квартальними комітетами та на необхідність розглянути можливість патрулювання території сусідніх сіл. «Район не повинен бути окремою республікою. В нас немає проблем із взаємовідносинами із вінницькою районною адміністрацією, райрадою та територіальними громадами. Тому подумайте, як посилити патрулювання сусідніх сіл. Також сьогодні на сесії міської ради було розпочато процедуру приєднання Десни до міста, тому вже тепер ви можете враховувати це і планувати повноцінне патрулювання на тій території», - зазначив Сергій Моргунов.

Джерело: Vinbazar