Один з найцікавіших вокзалів Вінниччини перетворився на знімальний майданчик (фото)

Локації з Вінниччини не вперше будуть в кадрах серіалу «Кріпосна»

У Козятині знімають серіал «Кріпосна»

На території залізничного вокзалу в Козятині 20 вересня проходять зйомки телевізійного серіалу «Кріпосна». Напередодні у групі соцмереж, місцевим жителям запропонували взяти участь у масовці. Про це повідомляється на сторінці групи «Вокзал станції Козятин – пам'ятка архітектури 19 ст.» у Facebook

«… вас будуть переодягати в історичні костюми. Ким саме вас перевдягнуть, розповімо на майданчику. Якщо хочете вдягнути щось під костюм, прохання, щоб це було без горлечка, без капюшона, бежевих відтінків. Взуття теж видадуть костюмери, візьміть шкарпетки, щоб не надягати на голу ногу. Прикраси краще залишити вдома, тому що все одно потрібно буде зняти», – зазначається у повідомленні.

Місцевий житель по телефону розповів журналістам Вінниця.info, що в Козятині біля вокзалу сьогодні відранку дуже багато людей та припаркованих авто.

Локації з Вінниччини не вперше будуть в кадрах серіалу «Кріпосна». Раніше зйомки проводили в музеї-садибі Пирогова.

Нагадаємо, чоловік акторки з серіалу «Кріпосна» влаштував бійку в Києві.



