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    Відомий британський музикант випав з вертольота (фото)

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    Ліам Галлахер випав&nbsp;з вертольота - Відомий британський музикант випав з вертольота (фото)
    Ліам Галлахер випав з вертольота
    фото: Liam Gallagher

    Ексвокаліст британської рок-групи Oasis вижив після падіння

    Колишній вокаліст британської рок-групи Oasis Ліам Галлахер випав з вертольота. Про це він повідомив у Twitter та опублікував селфі, на якому видні синці і пластир на носі.

    Подробиць падіння музикант не розповів.

    фото: Liam Gallagher
    фото: Liam Gallagher

    У коментарях один з шанувальників Галлахера припустив, що той, мабуть, впав з невеликої висоти.

    «100 тисяч футів, бовдур», – відповів музикант.

    Як повідомляв Главком, у Міжнародному аеропорту «Львів» 4 вересня екстрено приземлився пасажирський літак, який виконував рейс «Ларнака (Кіпр) – Львів».

    Раніше жителька Івано-Франківська Христина Бердій розповіла деталі інциденту з літаком, який виконував рейс «Шарм-ель-Шейх – Бориспіль» та ледь не потрапив в авіакатастрофу.

    Нагадаємо, кілька днів тому «Главком» повідомляв, що 27 серпня український літак екстрено сів в Анталії. Свідки говорили про паніку на борту, дим і розгерметизацію.

    До слова, у Росії масово падають військові та пожежні літаки.

    Також повідомлялося, що літак протаранив автівку при аварійній посадці посеред траси (відео).

    Теги: авіакатастрофа музика вертоліт співак
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    Відомий британський музикант випав з вертольота (фото)