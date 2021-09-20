Відомий британський музикант випав з вертольота (фото)

Ексвокаліст британської рок-групи Oasis вижив після падіння

Колишній вокаліст британської рок-групи Oasis Ліам Галлахер випав з вертольота. Про це він повідомив у Twitter та опублікував селфі, на якому видні синці і пластир на носі.

Подробиць падіння музикант не розповів.

фото: Liam Gallagher

У коментарях один з шанувальників Галлахера припустив, що той, мабуть, впав з невеликої висоти.

«100 тисяч футів, бовдур», – відповів музикант.

Як повідомляв Главком, у Міжнародному аеропорту «Львів» 4 вересня екстрено приземлився пасажирський літак, який виконував рейс «Ларнака (Кіпр) – Львів».

Раніше жителька Івано-Франківська Христина Бердій розповіла деталі інциденту з літаком, який виконував рейс «Шарм-ель-Шейх – Бориспіль» та ледь не потрапив в авіакатастрофу.

Нагадаємо, кілька днів тому «Главком» повідомляв, що 27 серпня український літак екстрено сів в Анталії. Свідки говорили про паніку на борту, дим і розгерметизацію.

До слова, у Росії масово падають військові та пожежні літаки.

Також повідомлялося, що літак протаранив автівку при аварійній посадці посеред траси (відео).