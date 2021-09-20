Названо найпопулярніший автомобіль серед вінничан

На покупку цих авто в регіоні витратили $7 млн

Позашляховики та кросовери склали 81% від зареєстрованих у серпні автомобілів

У серпні у Вінниці та області зареєстрували 220 нових автомобілів. На покупку цих авто в регіоні витратили $7 млн, а найпопулярнішою моделлю був кросовер Renault Duster. Про це повідомляє сайт з продажу автомобілів RST.ua.

Позашляховики та кросовери склали 81% від зареєстрованих у серпні автомобілів.

Дизельними двигунами були обладнані 37% машин. Середня ціна кожного автомобіля перевищила 31,58 тис. доларів, якщо не враховувати вартості додаткового обладнання.

Найпопулярнішою маркою у регіоні була Toyota. За місяць придбали 60 таких автомобілів на суму 2,6 млн доларів. Кросовер Renault Duster отримав найбільшу кількість продажів у регіоні та покрив 11% продажів.

Крім нього, часто купували Kia Sportage і Toyota RAV4.

Як раніше повідомляв «Главком», в Україні оживає попит на нові автомобілі. У серпні українці купили 8,5 тисяч машин з салону. Це рекордний показник за останні вісім років.