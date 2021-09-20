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    Названо найпопулярніший автомобіль серед вінничан

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    На покупку цих авто в регіоні витратили $7 млн - Названо найпопулярніший автомобіль серед вінничан
    На покупку цих авто в регіоні витратили $7 млн
    Фото з відкритих джерел

    Позашляховики та кросовери склали 81% від зареєстрованих у серпні автомобілів

    У серпні у Вінниці та області зареєстрували 220 нових автомобілів. На покупку цих авто в регіоні витратили $7 млн, а найпопулярнішою моделлю був кросовер Renault Duster. Про це повідомляє сайт з продажу автомобілів RST.ua.

    Позашляховики та кросовери склали 81% від зареєстрованих у серпні автомобілів.

    Дизельними двигунами були обладнані 37% машин. Середня ціна кожного автомобіля перевищила 31,58 тис. доларів, якщо не враховувати вартості додаткового обладнання.

    Найпопулярнішою маркою у регіоні була Toyota. За місяць придбали 60 таких автомобілів на суму 2,6 млн доларів. Кросовер Renault Duster отримав найбільшу кількість продажів у регіоні та покрив 11% продажів.

    Крім нього, часто купували Kia Sportage і Toyota RAV4.

    Як раніше повідомляв «Главком», в Україні оживає попит на нові автомобілі. У серпні українці купили 8,5 тисяч машин з салону. Це рекордний показник за останні вісім років.

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    Теги: українці Україна Вінниччина кросовери Kia Sportage Renault Toyota Kia Renault Duster позашляховики
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    Названо найпопулярніший автомобіль серед вінничан