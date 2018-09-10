Біля колишнього готелю «Савой» у центрі Вінниці провалилася бруківка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На головній вулиці мыста провалилася бруківка

Провалля утворилося біля готелю «Савой», куди планує переїхати Вінницький апеляційний адміністративний суд. Його вінничани могли бачити у неділю після святкування Дня міста. Адже огорожу навколо будівлі прибирали у зв’язку із святкуванням 655-ї річниці міста та приїздом перших осіб держави. До вечора пошкоджене місце уже прикрили.

«Проводили зовнішні роботи щодо електропостачання, і потрібно було зняти плитку... Все це буде усунено в найкоротший термін. Це мали зробити раніше, однак через дощ не встигли», - пояснила NaПарижі прес-секретар ВААС Інга Гаврилюк.

Нині у пам’ятці архітектури тривають ремонтні та реставраційні роботи.

Нагадаємо, будівля колишнього готелю «Савой» - історична для Вінниці. Адже на початку ХХ сторіччя цей будинок у місті був першим 6-поверховим. Перші водогін, каналізація та електропостачання і навіть ліфт з’явилися теж саме там. З 2011 року будинок знаходиться у розпорядженні Вінницького апеляційного адміністративного суду. З 2012 року тут почалися ремонтні та протиаварійні роботи. Активна фаза робіт триває два останні роки.

Джерело: naparise.com