У Вінниці учасників АТО та ООС навчатимуть підприємницькій діяльності



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Вінниця стає третім містом, яке долучається до реалізації навчального проекту «Програма з підприємницької діяльності для ветеранів АТО та ООС».

Учасники навчатимуться 2,5 місяці. За цей час вони опанують основами планування, маркетингу, фінансів, управління персоналом та продажів. На завершення – кожен має розробити бізнес-план власної справи. Найкращі проекти отримують заохочувальне фінансування.

Навчатимуть ветеранів АТО викладачі Київської школи економіки спільно з організаціями-партнерами за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. Результат цієї програми - успішно запущені 52 бізнес-плани. Ветерани уже відкрили кав’ярню, запустили пошив військового і спортивного спорядження.

«Тому, що ми сьогодні проявляємо суспільну ініціативу і робимо перший крок щодо презентації навчальної програми, передувала достатньо довга співпраця з Олександром Білецьким, який є ідеологом цього процесу у Вінниці. Коли він почав робити перші кроки, ми зрозуміли, що це потрібно розширювати в більш серйозному масштабі. Ні для кого не секрет, і я не відкрию якусь таємницю, що сьогодні питання адаптації учасників війни на сході і зокрема вінничан та мешканців нашої області, достатньо актуальна. Ми знаємо, що по різних містах є достатньо ефективні та позитивні практики щодо відкриття малого та середнього бізнесу. У Вінниці ми повинні цю роботу проводити більш якісно і активніше. Маю надію, що всі зацікавлені особи: представники громадських організацій, різних спілок – теж долучаться до цього процесу, і ми зможемо з часом говорити про те, що нам вдається теж допомагати нашим ветеранам адаптуватися і знаходити себе», – каже міський голова Сергій Моргунов.

«У нас є багато якісно підготовлених викладачів і вони проводять ефективну роботу в аудиторії. Ідея цієї програми у нас з’явилася минулого року. Одна із проблем, з якою стикаються воїни після повернення додому, – це те, що вони не можуть працювати на когось після повернення додому. Виникла ідея навчати таких людей створювати власні бізнеси. Ми говоримо зараз про мікробізнес та малий бізнес. Ми ніколи не працювали з ветеранами і боялися це робити, але зараз у нас уже є успішні історії реалізації проектів. Програма досить успішно реалізувалася у Києві і на неї є попит, тому ми її продовжуємо в регіонах», - розповіла в.о. віцепрезидентка з бізнес-освіти Київської школи економіки Ольга Нагорнюк.



Щоб стати учасником навчань, потрібно заповнити анкету на сайті https://kse.ua/ua/, а також пройти співбесіду. Після чого відберуть учасників АТО та ООС, які готові реалізовувати свої бізнес-проекти. Навчання – безкоштовне і триватиме 2,5 місяці, складатиметься із 10 модулів.

Варто зазначити, що у Вінниці вже діє соціальне підприємство, де працюють ветерани АТО та ООС. Це ТОВ «Соціальне підприємство УВВ Інжиніринг», яким керує Олександр Білецький. Вони виготовляють острівці безпеки, які встановлені на дорогах міста.

«У нас у Вінниці два проєкти – це музей ім. Я. Балабана та «Соціальне підприємство УВВ Інжиніринг» за підтримки Вінницької міської ради. Ми відразу пішли у великий інфраструктурний проект – це виготовлення острівців безпеки. Почали зараз працювати над вуличними меблями і вбиральнями. У нас ідея зробити самоочищаючі вуличні туалети», – розповів керівник ТОВ «Соціальне підприємство УВВ Інжиніринг» Олександр Білецький.