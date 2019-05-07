Синоптики підрахували, що у Вінниці за кілька годин випала місячна норма опадів



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З вечора вчорашнього дня і до ранку випало 34 мм опадів - це місячна норма

Ввечері, 6 травня, у Вінниці розпочалась аномальна злива, в результаті якої за кілька годин у місті випала місячна норма опадів, малі річки вийшли з берегів, а Південний Буг піднявся до максимальної позначки. Щоб усунути підтоплення, всю ніч чотири бригади КП «Шляхове управління» розчищали зливоприймальні колодязі, в які негода позносила гілля, каміння, автомобільні номерні знаки та сміття. Ввечері 7 травня знову очікується сильна гроза із поривчастим вітром, тому комунальні служби працюватимуть без перерви, а вінничан просять утриматись від пересування містом без нагальної потреби.

Минулого тижня, коли синоптики повідомили, що по всій Україні прогнозуються сильні дощі та зливи, працівники КП «Шляхове управління» перевіряли мережі зливової каналізації та зливоприймальні колодязі по всьому місту, щоб мінімізувати можливі наслідки негоди. Разом з тим, аномальна гроза суттєво похазяйнувала на вулицях міста і змивала на своєму шляху все, що могла підняти під своїм напором. Очевидці кажуть, що стихія подекуди підмивала асфальт та каналізаційні люки, зривала номерні знаки автомобілів тощо.

«Такої зливи із такою надмірною кількістю опадів я не пам’ятаю в своєму житті. Вона розпочалась орієнтовно о 20-ій годині й тривала у два етапи. Ми одразу виїхали на вулиці міста для діагностики ситуації, – розповідає начальник КП «Шляхове управління» Володимир Чорновол. – Як тільки стихла перша злива, наші чотири бригади поїхали по всьому місту прочищати зливоприймальні колодязі. Найбільші проблеми були на двох ділянках. Перша – по вулиці Чорновола, де в зливовій каналізації наші працівники виявили 12 номерних знаків та захист для автомобіля. Але після того, як бригада прочистила мережу, вся вода пішла. Друга проблемна ділянка була на частині вул. Князів Коріатовичів. Це якраз те місце, де на минулому тижні наші працівники не змогли перевірити стан зливової каналізації, бо забудовник не допустив нашу бригаду до оглядового колодязя. В результаті вчора там виникла проблема».

Близько 24-ї ночі гроза знову посилилась, і дорожні служби працювали до ранку. «Вранці вінничани уже могли бачити, що, в принципі, магістральні вулиці і тротуари в своїй переважній більшості були без води, сухі та прибрані від бруду. Але наші працівники сьогодні знову будуть перевіряти та чистити мережі зливової каналізації по всьому місту, оскільки за попередніми прогнозами ввечері знову буде дуже сильна злива. Тому ми хочемо звернутись до водіїв по можливості ввечері не виїжджати у місто, оскільки може бути дуже ускладнений рух у зв’язку з понаднормовими опадами. Також звертаємось до вінничан без нагальної потреби після закінчення робочого дня не виходити в місто», - каже Володимир Чорновол.

Також керівник КП «Шляхове управління» повідомив, що працівники підприємства оглядають малі річки, які вийшли з берегів, та за необхідності чистять місця засмічення.

Рівень Південного Буг вчора під час вчорашньої грози і зливи піднявся до максимальної позначки, тому на Сабарівській греблі використали спеціальне обладнання для пониження рівня води.

«З вечора вчорашнього дня і до ранку випало 34 мм опадів - це місячна норма. До нас прийшов циклон із Заходу і найближчими днями також прогнозуються дощі. Сьогодні, 7 травня знову очікуються грози, град, пориви вітру 15-20 м/с», – розповів начальник Вінницького обласного центру з гідрометеорології Юрій Власов.