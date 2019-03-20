Цього року посівна кампанія на Вінниччині розпочалась на місяць раніше від минулорічної



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Господарства у Вінницькій області забезпечені насінням

Завдяки сприятливим погодним умова цьогоріч посівна кампанія розпочалася 6 березня – на місяць раніше від минулорічної.

Станом на 19 березня поточного року в усіх районах області аграрії проводять посів ранніх ярих зернових та зернобобових культур. За інформацією Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів ОДА, в області засіяно 38,9 тис га (40,4%) до прогнозу (потрібно засіяти 96,4 тис га).

Так, на Вінниччині посіяно 31,2 тис га (42,8%) ярого ячменю, 3,9 тис га (43,3%) пшениці, вівса – 0,6 тис га (59,2%); гороху – 3,2 тис га (24,5%).

Господарства регіону стовідсотково забезпечені насінням, відповідно до потреб.

Завершено підживлення озимих на площі 346,2 тис га.

19 березня начальник управління організації виробництва продукції рослинництва та технічної політики профільного департаменту ОДА Василь Темченко відвідав фермерське господарство села Жабелівка Вінницького району, де разом із головним агрономом Василем Ткаченком проаналізували стан озимих та ознайомилися з ходом та особливостями посівної кампанії.