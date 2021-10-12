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    Covid-19 у Вінниці: за добу більше сотні нових хворих

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    З початку пандемії в області на коронавірус захворіли майже 78 тис.людей - Covid-19 у Вінниці: за добу більше сотні нових хворих
    З початку пандемії в області на коронавірус захворіли майже 78 тис.людей
    фото depo.ua

    З початку пандемії в області зафіксували 1839 летальних випадків від ускладнень цієї хвороби

    Протягом понеділка, 11 жовтня, на території Вінниччини виявлено 121 нового хворого на коронавірус і зареєстровано одну смерть від ускладнень хвороби. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    За добу кількість нових хворих в області зросла на 13 людей, аніж напередодні.

    Також за минулу добу 12 жовтня:

    • померли – 1;
    • одужали – 138.

    З початку пандемії в області на коронавірус захворіли понад 77,8 тис. людей. З них 72,3 тис. одужали. Летальних випадків від ускладнень цієї хвороби зафіксували 1839.

    Нагадаємо, за минулу добу, 11 жовтня, в Україні зафіксовано 11 996 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 262, медпрацівників – 227). Найбільше хворих виявили в Харківській (1502), Львівській (978), Дніпропетровській (876), Одеській (816) областях.

    У МОЗ наголошують, що 97% госпіталізованих із Covid-19 у вересні – невакциновані.

    Зазначимо, штам «Дельта» на 235% небезпечніший, ніж базовий вірус.

    Також МОЗ назвав усі симптоми «легкого» коронавірусу.

    Додамо, що напередодні МОЗ зафіксував рекордну кількість дзвінків до швидкої допомоги. У відомстві зазначили, що в першу чергу це пов’язано з новою хвилею коронавірусної хвороби.

    Крім того, ВООЗ офіційно дала визначення постковідному синдрому. Дивіться перелік симптомів.

    Нагадаємо, у громадському транспорті, який здійснює міжрегіональні перевезення, з 21 жовтня як від водіїв, так і від пасажирів вимагатимуть covid-сертифікати. Нові правила сьогодні затвердив уряд. Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Ідеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення. Відповідні правила не будуть застосовуватися до міських та внутрішньообласних перевезень.

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    Теги: медицина Вінниця карантин вакцинація вірус ВООЗ коронавірус
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    Covid-19 у Вінниці: за добу більше сотні нових хворих