У жителя Вінниччини викрали колекцію монет вартістю 5 тис. доларів

Працівники поліції перевіряють молодиків на причетність до вчинення аналогічних злочинів

Частину викраденого зловмисники встигли продати

Поліцейські затримали трьох жителів Могилів-Подільського, яких підозрюють у крадіжці колекції монет та значної суми грошей.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Вінницькій області.

Зловмисників, які проникли до будинку потерпілого через вікно на минулому тижні, оперативники затримали 8 лютого в місті Могилів-Подільський.

«Потерпілий повідомив про викрадення 5 тисяч доларів США, 100 монет різних країн світу, інших цінних речей», — розповів начальник місцевої поліції Василь Ободовський. Оглядаючи місце злочину, слідчі зібрали речові докази, які згодом допомогли встановити осіб, причетних до крадіжки. Це троє місцевих жителів віком 22, 24 та 28 років, двоє з них раніше потрапляли в поле зору поліції. Частину викраденого зловмисники встигли продати.

Працівники поліції перевіряють молодиків на причетність до вчинення аналогічних злочинів, а також встановлюється вартість викрадених монет та загальна сума завданих збитків.

Кримінальне провадження розпочате за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище). Зловмисникам загрожує до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Вінниці затримали зловмисника, який обкрадав дачні будинки у жителів області