  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Поліцейські Вінницької області вирушили на Донбас

    • Розсилка
    Поліцейські Вінницької області вирушили на Донбас

    Вінницький загін поліцейських вирушив у зону ООС

    У понеділок, 9 грудня, загін поліцейських Вінниччини вирушив на Схід країни виконувати службові завдання у зоні проведення Операції об’єднаних сил.

    Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

    Майже сорок вінницьких поліцейських зведеного загону змінять своїх колег, які протягом двох місяців забезпечували публічну безпеку та правопорядок на Донеччині. Серед бійців загону – дві жінки.  

    Заступник начальника ГУНП у Вінницькій області Руслан Мороз провів інструктаж, вказав поліцейським на беззаперечне дотримання дисципліни і законності, побажав успіхів, гідно виконати завдання, поставлені керівництвом в зоні ООС.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Поліцейські Вінницької області вирушили на Донбас
    Поліцейські Вінницької області вирушили на Донбас
    Поліцейські Вінницької області вирушили на Донбас
    Поліцейські Вінницької області вирушили на Донбас
    Поліцейські Вінницької області вирушили на Донбас
    Поліцейські Вінницької області вирушили на Донбас
    Поліцейські Вінницької області вирушили на Донбас

    Попрощавшись з рідними, відряджені поліцейські вирушили у дорогу. За кілька днів до Вінниці повернуться їхні колеги, що нині несуть службу на Донеччині.

    Національна поліція України Донбас Вінниччина Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ