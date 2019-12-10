Поліцейські Вінницької області вирушили на Донбас



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Вінницький загін поліцейських вирушив у зону ООС

У понеділок, 9 грудня, загін поліцейських Вінниччини вирушив на Схід країни виконувати службові завдання у зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Майже сорок вінницьких поліцейських зведеного загону змінять своїх колег, які протягом двох місяців забезпечували публічну безпеку та правопорядок на Донеччині. Серед бійців загону – дві жінки.

Заступник начальника ГУНП у Вінницькій області Руслан Мороз провів інструктаж, вказав поліцейським на беззаперечне дотримання дисципліни і законності, побажав успіхів, гідно виконати завдання, поставлені керівництвом в зоні ООС.

Попрощавшись з рідними, відряджені поліцейські вирушили у дорогу. За кілька днів до Вінниці повернуться їхні колеги, що нині несуть службу на Донеччині.