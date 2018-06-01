Дружина генпрокурора відкрила на Вінниччині притулок для жінок, що постраждали від домашнього насильства

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Як боротися із сімейним насильством – розповіла у Вінниці Ірина Луценко

у Вороновиці Вінницького району урочисто відкрили притулок для тимчасового перебування жінок, які постраждали від домашнього насильства.

Хоча подібні установи вже функціонують у Харкові, Кривому Розі, Бердянську, Маріуполі, Слов’янську та Краснопавлівці на Харківщині, у Вінницькій ОДА запевняють, що Вороновицький заклад – перший в Україні, що за підтримки обласної влади.

Першу фінансову допомогу на створення притулку надав Фонд народонаселення ООН в рамках проекту «За життя без насильства». За словами заступника представника Фонду в Україні Павла Замостьяна, проект за підтримки уряду Великобританії реалізовується у десяти областях.

«Вінниччина вже має три важливі елементи цієї системи. Це, по-перше, координація між усіма залученими службами, це – спеціалізовані послуги, притулок. На Вінниччині також працює чотири мобільних бригади, які надають допомогу постраждалим. Цю систему ми будемо продовжувати розбудовувати, щоб подолати найважливішу на сьогодні проблему – те, що постраждалі не звертаються за допомогою і залишають цю проблему в сім’ї. Як наслідок – вона не вирішується, а множиться. І, звичайно ж, дуже важлива профілактична сторона», - Павло Замостьян.

Перший заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко подякував Фонду народонаселення ООН за підтримку на початку створення притулку та запевнив, що обласна влада надалі буде всіляко сприяти його розвитку.

«Це лише початок. Далі ми працювати над тим, щоб до облаштувати цей притулок усім необхідним. Ми хочемо сформувати цілу систему протидії насильству, аби попереджувати такі явища, проводити психологічну й соціальну реабілітацію», - говорить Андрій Гижко.

Аби така система вже почала формуватися, у Вінниці сьогодні провели спеціальний форум, на який запросили представників райдержадміністрацій та міст, соціальних служб та правоохоронців. Перед учасниками форуму виступила народний депутат Ірина Луценко, яка також взяла участь у відкритті притулку. Саме вона є авторкою двох законопроектів, ухвалених у грудні минулого року, які, на думку Ірини Луценко, мають зрушити з місця розв’язання проблеми домашнього насильства.

«Раніше вважалося, що це проблема сімейна, а підтримки від держави, поліції, соціальних служб годі було чекати. Тепер ця проблема перестає бути сімейною і стає державною, адже із сім’ї починається держава. Сьогодні завдання місцевих органів влади, поліції – навчитися працювати в рамках тих законів, які були прийняті у грудні минулого року – «Про запобігання і протидію домашньому насильству і насильству стосовно жінок», а також – змін до Кримінального кодексу, якими домашнє насильство визнано кримінальним злочином і виписано можливості реагування та покарання у таких випадках. Якщо є звернення до медичної установи, повинна бути повідомлена поліція, або ж дитина в школі веде себе неадекватно і вчитель бачить, що є проблеми в сім’ї, він повинен про це повідомити. Наше завдання – розповісти, що робиться на центральному рівні і заохотити органи місцевого самоврядування долучатися до виконання цих законів, використовуючи надані інструменти», - говорить Ірина Луценко.

За словами депутатки, якщо закони будуть виконуватись, звести до мінімуму проблему сімейного насильства вдасться за 3-4 роки.

«Це початок добрий, але нелегкий для всіх нас, - каже заступник міністра соціальної політики України Наталія Федорович. – Ми маємо багато запитань, на які зараз напрацьовуємо спільно відповіді. У тому числі, з урахуванням досвіду Вінниччини в імплементації цих законів».

До речі, притулки – на зразок новоствореного обласного, рекомендують створювати у різних куточках області. Ініціатори форуму запевняють, що це будуть місця, де постраждалі від насилля зможуть отримати необхідну допомогу. Водночас, такі заклади розширять можливості соціальних служб та правоохоронців реагувати на випадки насилля в родинах.

Джерело: vinnitsaok.com.ua