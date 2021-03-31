Коронавірус на Вінниччині: 439 випадків за добу

Усього в країні хворіє 327 862 особи

Станом на ранок 31 березня на Вінниччині зафіксовано 57 101 випадок інфікування коронавірусом. Кількість хворих зросла на 439 за добу. Також повідомляється про 20 летальних випадків за минулу добу. Усього за весь період пандемії померло 1059 жителів області.

На Вінниччині всього одужало 35 058 людей (132 – за останню добу), хворіє 20 984 осіб.

Як повідомляє РНБО, всього в Україні зафіксовано 1 674 168 випадків інфікування коронавірусом (11 226 – за останню добу). За даними міністра охорони здоров’я Максима Степанова, здійснено тестувань за добу – 139 224 (зокрема методом ПЛР – 61 839, методом ІФА – 21 984, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 55 401).

Всього в Україні вже одужали 1 313 481 людина (6 405 – за останню добу). Від коронавірусної хвороби в країні померло 32 825 людей, з них 407 – за останню добу. Усього в країні хворіє 327 862 особи.

Тим часом, за минулу добу, 30 березня, в Україні виявлено 11226 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби померли 407 пацієнтів, що є найбільшою кількістю смертей від початку пандемії.