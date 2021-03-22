У ресторанах Вінниці встановили протиковідні кулі для відвідувачів

Коштує одна така куля від 50 тисяч гривень

В одній такій кулі можуть розміститися шестеро людей.

У Вінниці встановили прозорі сфери, які захищатимуть людей від поширення Covid-19.

Кулі із пластикових модулів розмістили на літньому майданчику одного із закладів громадського харчування, повідомляє Суспільне. В одній такій кулі можуть розміститися шестеро людей. Після кожного відвідувача їх дезинфікують.

«Не для затишку і комфорту, а для безпеки – встановили у ресторані «антикові дні» кулі», – розповідає менеджерка Анна Мудрик.

«Всередині кулі працюють обігрівачі. Температура тут +22», – додає менеджерка. Кулі у сферу склали з пластикових та прозорих модулів. І аби виглядало естетично – додали трохи декору.

«Вона йшла прозора повністю. Ми її самі задекорували. Це повністю наша розробка. Не всі розуміли чи можна там сидіти. Зараз десь відвідувачів 5-6», – розповіла Анна Мудрик.

«Ці кулі виготовлять на одному з вінницьких підприємств. Щоправда у місті їх тестують вперше, до цього виробляли лише на експорт», – каже керівник фірми-виробника Ігор Мельничук. Перший купол, додає, передали у Велику Британію для святкування весілля, аби відгородити літніх людей від молоді.

Коштує одна така куля від 50 тисяч гривень. Ціна залежить від розміру. Нині готують замовлення на Західну Україну.