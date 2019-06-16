ДТП з чотирма загиблими на Вінниччині: в поліції розповіли подробиці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

15 червня у Тростянецькому районі зіткнулись Audi А6 та Volkswagen, які рухались у зустрічному напрямку

Від отриманих ушкоджень обидва водії загинули на місці аварії

Поліція розслідує обставини аварії на Вінниччині, у якій четверо людей загинули та четверо травмовані.

Про це 16 червня повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області.

Зазначається, що слідством розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть кількох осіб) Кримінального кодексу України.

«Обставини та причини аварії будуть встановлені в ході досудового розслідування після проведення ряду експертиз», - повідомили в поліції.

За даними правоохоронців, 15 червня у Тростянецькому районі зіткнулись Audi А6 та Volkswagen, які рухались у зустрічному напрямку. За кермом Audi знаходився 31-річний житель села Нова Ободівка. За кермом другої автівки перебував 36-річний житель м. Дніпро.

Від отриманих ушкоджень обидва водії загинули на місці події. Також травми, несумісні з життям, отримали двоє пасажирів іномарок – 40-річний чоловік та дружина водія Volkswagen.

Крім загиблих, у Volkswagen знаходились ще четверо пасажирів – 21 та 25-річні чоловіки, а також діти віком 10 та 6 років. Вони отримали травми різного ступеню важкості та госпіталізовані. Загрози їх життю немає.

Раніше в ДСНС повідомляли, що на автошляху Тростянець-Ободівка на Вінниччині в результаті ДТП загинули чотири людини.