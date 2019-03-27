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    Дві людини загинули від зіткнення автомобіля з відбійником

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    Дві людини загинули від зіткнення автомобіля з відбійником

    Машину порвало на шмаття

    Увечері 26 березня поблизу с. Дорожнього Вінницького району сталася ДТП з двома загиблими.

    Як повідомили у поліції, водій автомобіля «Volkswagen Passat В4» зіткнувся з відбійником. У результаті аварії загинули двоє: 31-річний водій та його 32-річна пасажирка. 

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    Дві людини загинули від зіткнення автомобіля з відбійником
    Дві людини загинули від зіткнення автомобіля з відбійником

    Удар був такої сили, що автівку розірвало навпіл. 

    Причини аварії будуть встановлені в ході досудового розслідування. 

    Джерело: i-vin.info

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