Дві людини загинули від зіткнення автомобіля з відбійником
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Розсилка
Машину порвало на шмаття
Увечері 26 березня поблизу с. Дорожнього Вінницького району сталася ДТП з двома загиблими.
Як повідомили у поліції, водій автомобіля «Volkswagen Passat В4» зіткнувся з відбійником. У результаті аварії загинули двоє: 31-річний водій та його 32-річна пасажирка.
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Удар був такої сили, що автівку розірвало навпіл.
Причини аварії будуть встановлені в ході досудового розслідування.
Джерело: i-vin.info