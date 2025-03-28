Екслейтенанта засуджено до 15 років позбавлення волі: що накоїв

Екслейтенант відмовився виконувати обов'язки несення військової служби у ЗСУ та перейшов на бік ворога

Суд засудив військового до 15 років тюрми та позбавив його військового звання «старший лейтенант»

Суд Вінницької області визнав військовослужбовця винним у державній зраді. Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна та позбавлено військового звання «старший лейтенант». Про це повідомляє «Главком» з посиланням Вінницьку спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Південного регіону.

«У суді доведено, що під час тимчасової окупації території АР Крим, колишній начальник обслуги відділення бойового управління радіотехнічної батареї зенітного ракетного дивізіону (С-300ПС) військової частини тактичної групи Повітряних Сил «Крим» ЗСУ, з метою назавжди ухилитись від виконання обов’язків військової служби, не прибув до пункту збору військовослужбовців на материковій частині України», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що екслейтенант відмовився виконувати обов'язки несення військової служби у ЗСУ та перейшов на бік ворога, чим вчинив дезертирство та державну зраду.

Надалі з 2014 року по сьогодні, екслейтенант проходить військову службу у складі ЗС РФ й бере активну участь у війні проти України.

Нагадаємо, що на 15 років позбавлення волі засуджено колишнього військового льотчика, який працює на космічну програму РФ. За матеріалами розслідування ДБР суд виніс вирок колишньому льотчику авіаційної ескадрильї Повітряних Сил ЗСУ, який після анексії Криму перейшов на бік ворога. Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, правоохоронці викрили військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, підозрюваного в державній зраді.