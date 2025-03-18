Готував теракти у Запоріжжі: СБУ затримала російського агента

СБУ: Виконуючи вказівки свого куратора, чоловік «втемну» використовував знайомих, а також перевіряв їхню придатність для вербування

Поплічником РФ виявився наркозалежний мешканець Запоріжжя, який погодився на співпрацю в обмін на обіцянку «легких грошей»

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще одного агента російської воєнної розвідки – ГРУ – у Запоріжжі. На виконання ворожого завдання він мав виготовити низку саморобних вибухових пристроїв (СВП) для терактів у прифронтовому регіоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, поплічником РФ виявився наркозалежний мешканець Запоріжжя. Він погодився на співпрацю з ворогом в обмін на обіцянку «легких грошей».

«Як встановило розслідування, основним завданням фігуранта було виготовлення СВП та їх перевезення у приховані схрони, так звані «тайники». Утім, перед виконанням цієї терористичної роботи зловмисник пройшов «тестову місію» росіян: розклеював по місту антиукраїнські листівки», – йдеться у заяві.

Зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави фото: СБУ

Крім того, виконуючи вказівки свого куратора, чоловік «втемну» використовував знайомих, а також перевіряв їхню придатність для вербування.

Співробітники СБУ і Нацполіції задокументували злочинну діяльність фігуранта та затримали його за місцем проживання.

Під час обшуків у російського агента вилучено телефони, які він використовував для зв’язку зі своїм куратором, та компоненти для виготовлення СВП.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Раніше у Миколаєві була затримана студентка, яка збиралася влаштувати вибух біля адмінбудівлі поліції. Дівчина теж діяла за вказівками російських кураторів.

Також «Главком» повідомляв, що у Хмельницькій області Служба безпеки затримала ворожого агента, який шпигував за військовими аеродромами і готував теракт біля місцевого ТЦК.

До слова, Росія намагалась отримати актуальні дані про Сили оборони України в акваторії Чорного моря. Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала в Одесі шпигуна.