Фермер покарав працівника, закривши його на добу в сушарці для фруктів

43-річний заручник майже добу просидів без їжі та води у спеку у металевій сушарці для фруктів

Поліцейські звільнили заручника, розчистивши лопатами від зерна прохід до дверей металевого бункера

У Вінницькій області фермер майже на добу закрив чоловіка у металевій сушарці для фруктів за неякісний, на його думку, ремонт трактора. Про це йдеться у повідомленні на сайті поліції Вінниччини.

Зазначається, що у села Вербівка Погребищенської територіальної громади 43-річний заручник майже добу просидів без їжі та води у спеку у металевій сушарці для фруктів, яка знаходилася всередині зерносховища, зовні засипана зерном.

Прохання чоловіка про допомогу, яке лунало з зачиненого зерносховища, почула місцева жителька, яка і повідомила про це в поліцію.

За словами т. в. о. начальника відділу поліції N4 Вінницького районного управління поліції Олександра Степанкова, поліцейські звільнили заручника, розчистивши лопатами від зерна прохід до дверей металевого бункера, всередині якого знаходилася сушарка.

«Позбавлений волі чоловік міг там лише сидіти, через те, що приміщення було заповнене металевими полицями для сушіння фруктів. Він знемагав від спеки, без води та їжі у виснажливих умовах», – розповіли правоохоронці.

Потерпілий пояснив поліції, що його незаконно позбавив волі фермер, у якого він неофіційно працював різноробочим.

«Підприємець у такий спосіб вирішив покарати робітника, який неналежно, на його думку, відремонтував трактор. Жодних коштів за виконання різного роду робіт на фермерському господарстві він не отримав», – додали в поліції.

Дії 58-річного підприємця кваліфіковані як незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань.

Напередодні, 9 серпня, чоловіку було оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України. За такий злочин передбачено покарання до п’яти років ув’язнення. Слідство готує клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу.

До слова, на Дніпропетровщині банда вбила фермера та катувала його дружину.

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