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    Гвардійці Вінниччини здали 27 літрів крові для лікарень

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    Гвардійці Вінниччини здали 27 літрів крові для лікарень

    Понад півсотні службовців здали кров

    Гвардійці військової частини 3028, що на Вінниччині, здали кров для потреб лікарень області.

    Більше 60 військовослужбовців добровільно здали майже 27 літрів крові. Про це інформує прес-служба військової частини.

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    «Здача крові, в першу чергу, – це допомога людям, які цього потребують. В деяких лікарнях певних груп крові просто не вистачає. З іншого боку, – це корисно для здоров’я, а саме профілактика серцево-судинних захворювань, імунної системи, порушень травлення, роботи печінки і підшлункової залози», – зазначив начальник медичної служби військової частини майор медичної служби Микола Рябоконь.

    Джерело: i-vin.info

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