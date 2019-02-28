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    П’ять золотих медалей привезли вінничани з всеукраїнського турніру з самбо

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    П’ять золотих медалей привезли вінничани з всеукраїнського турніру з самбо

    Майбутні олімпійські чемпіони привезли додому нагороди

    Нещодавно у Києві відбувся відкритий всеукраїнський турнір «ІІ Дитячий фестиваль самбо». У змаганнях взяли участь 14 вихованців міської дитячо-юнацької спортивної школи (МДЮСШ) №5.
    Вінничани вибороли п’ять перших місць, два других та два третіх. Чемпіонами змагань стали: Дніпровський Володимир, Кобенда Олег, Самохвал Михайло, Кашпрук Олексій та Сусков Остап.

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    П’ять золотих медалей привезли вінничани з всеукраїнського турніру з самбо
    П’ять золотих медалей привезли вінничани з всеукраїнського турніру з самбо
    П’ять золотих медалей привезли вінничани з всеукраїнського турніру з самбо
    П’ять золотих медалей привезли вінничани з всеукраїнського турніру з самбо
    П’ять золотих медалей привезли вінничани з всеукраїнського турніру з самбо
    П’ять золотих медалей привезли вінничани з всеукраїнського турніру з самбо

    Срібло отримали Мрочко Артем та Коваленко Ілля. Бронзу – Ремешівський Євгеній та Тютюнник Радомир.
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