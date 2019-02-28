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    Аеропорт «Вінниця» у 2018 році прийняв 61 тис. пасажирів

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    Аеропорт «Вінниця» у 2018 році прийняв 61 тис. пасажирів

    Пасажиропотік у минулому році зріс на п’ятнадцять відсотків

    У 2018 році міжнародний аеропорт «Вінниця» перевіз 61 тис. пасажирів, що на 15% більше позаминулорічного. Про це повідомив міський голова Сергій Моргунов.

    «За минулий рік пасажиропотік міжнародного аеропорту «Вінниця» зріс на 15%. Майже 61 тисяча людей скористались послугами підприємства. Кількість перевезених пасажирів – найважливіший показник успішної роботи підприємства. Тим більше, що за останні три роки пасажиропотік збільшився удвічі», - написав мер у facebook.

    За словами Моргунова, нинішнє завдання мерії – привести інфраструктуру летовища до світових стандартів.

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    Додамо, що від 27 лютого до травня аеропорт «Вінниця» обслуговуватиме додатковий рейс до Шарм-ель-Шейху. Відтак туристи мають змогу літати до Єгипту тричі на тиждень.

    Джерело: i-vin.info

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