Ілона Маска пропонують зробити почесним вінничанином



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До влади міста подано петицію про присвоєння звання «Почесний вінничанин» інженеру Ілону Маску

Вінничанин Михайло Зубенко 18 березня опублікував петицію, в якій запропонував зробити Ілона Маска почесним вінничанином. Жодної «мотивації» щодо кандидата він не навів, але містяни почали ставити підписи.

Нагадаємо, за офіційними даними, звання почесного громадянина Вінниці надано 34 особам. Переважно це люди, які були пов’язані з містом. Хоча «перший космонавт» Юрій Гагарін навіть ніколи не був у Вінниці, але також отримав статус «почесного».

Уродженець Преторії, що в ПАР, 47-річний бізнесмен Ілон Маск, можливо, і не чув про Вінницю. Досі… Не виключено, що незабаром Маск у соцмережі висловиться, чи згоден він на таке визнання.

Проте, якщо приміром ідея щодо надання статусу реалізується, ймовірно, що він вирішить стати інвестором і побудувати у місті високотехнологічне виробництво. Скажімо, у місцевому технопарку.

Що відомо про Маска? Він є засновником низки компаній, зокрема SpaceX і The Boring Company, генеральним директором і головою ради директорів Tesla Inc., що керує заводом Tesla. Його компанія успішно реалізовує власну космічну програму. Манекен людини вже побував у космосі, незабаром очікується запуск пілотованого приватного корабля.

Із статками у $20,7 млрд у 2017-му бізнесмен посів 12-ту сходинку в топ-100 найбагатших IT-підприємців за версією Forbes.





Джерело: naparise.com