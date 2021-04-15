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    Кабмін виділить майже 132 млн грн для Вінниччині на втілення 12 проєктів

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    Кабмін виділить майже 132 млн грн для Вінниччині на втілення 12 проєктів
    фото vn.depo.ua

    Найбільше коштів отримає хіміотерапевтичний корпус Подільського регіонального центру онкології – 13 736, 073 тис.

    Комітет Верховної Ради з питань бюджету ухвалив перелік інвестиційних програм і проєктів, на реалізацію яких у 2021 році планують виділити кошти з держфонду регіонального розвитку. Камбін затвердив перелік. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає Depo.Вінниця.

    Для реалізації проєктів і програм на Вінниччині заплановано 131 839,234 тис. грн.

    Зокрема кошти заплановано на реалізацію проєктів:

    13 736, 073 тис. – хіміотерапевтичний корпус Подільського регіонального центру онкології (реконструкція);

    12 897,131 тис. грн. – обласна лікарня імені М. І. Пирогова, реконструкція корпусу № 7 для розміщення нейрохірургічного відділення з рентгенопераційним блоком та відділенням гострих інсультів;

    1 млн. грн. – добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної допомоги;

    4500 тис. – будівля для розміщення Вінницького інноваційно-технологічного парку по вул. 600-річчя, 21а, у м. Вінниці (літера «Б»), реконструкція;

    12 437,037 тис. грн. – приміщення спортивного комплексу на вул. Академіка Янгеля, 48, реконструкція;

    10 млн грн. – реконструкція концертної зали на вул. Театральній, 15,

    30 296,836 тис. – Дошкільний навчальний заклад № 16, вул. Миколи Зерова, 12, реконструкція

    100 тис. грн.. – спальний корпус Хмільницької обласної фізіотерапевтичної лікарні, реконструкція

    100 тис. грн. – спортивний корпус на вул. Шкільній у м. Гнівані — будівництво

    18 887,157 тис. – Сутисківський дошкільний навчальний заклад «Пролісок» по вул. Гагаріна, 10, реконструкція (коригування)

    5000 тис. – приміщення дошкільного навчального закладу № 3 «Теремок» м. Гайсині, реконструкція із застосуванням енергоощадних заходів

    10 000 тис. – спортивно-оздоровчий комплекс «Авангард» на вул. Козацькій, 3, у смт Браїлів Жмеринського району, реконструкція

    12 885 тис. – пам’ятка містобудування та архітектури державного значення «Палац» у м. Тульчині – реконструкція елементів благоустрою частини території.

    Тим часом, Кабінет міністрів затвердив порядок проведення іспитів на рівень володіння державною українською мовою. Цей іспит потрібен для отримання громадянства, а також для державних діячів. Про це в Telegram повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

    Теги: Кабмін гроші Вінниця Олексій Гончаренко будівництво лікарня реконструкція Вінниччина
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