Канадські поліцейські провели навчання для вінницьких колег



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21 поліцейський отримав сертифікат про закінчення навчання

З 4 по 8 лютого на базі тренінгового центру ГУНП у Вінницькій області представники Канадської поліцейської місії в Україні провели для дільничних офіцерів поліції, слідчих та патрульних навчання за курсом «Вступ до кримінального розслідування».

Тренінг проводився радниками місії Бренденом Колман, Люсі Белісль, Самантою МакКіннес та здійснювалася за такими модулями: «Організація роботи на місці злочину», «Домашнє насильство», «Опитування та допит», «Реагування поліції у кризових та надзвичайних ситуаціях», «Деескалація. Ефективне спілкування», «Сценарії».

Навчальний курс дав змогу поліцейським підвищити свої навички щодо організації роботи на місці правопорушення, спілкування з людьми, які перебувають у кризових станах.

Загалом підготовку успішно пройшов 21 поліцейський Вінницької області, які отримали сертифікати про закінчення навчання.