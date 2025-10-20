Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

У Вінниці розгорівся скандал через прохання встановити мурал полеглому «азовцю» Гринцевичу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Вінниці розгорівся скандал через прохання встановити мурал полеглому «азовцю» Гринцевичу
Матір Назарія Гринцевича наполягає на тому, що за заповітом її сина, на стіні школи №32 має бути присвячений йому мурал
фото: На Парижі

Маріанна Колос намагається виконати останнє бажання сина

У Вінниці не вщухає скандал через відмову створювати мурал полеглому «азовцю» Назарію Гринцевичу на псевдо Грєнка на стіні його школи. Матір Маріанна бійця вимагає, аби останню волю сина було втілено в життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі жінки.

Маріанна Колос хоче виконати останнє бажання сина – намалювати мурал з його портретом на стіні школи №32, однак натомість отримала хвилю обурень та заперечень. Жінка опублікувала відео про те, як в актовій залі Вінницької школи №32 відбулась зустріч родин загиблих випускників закладу, де обговорювали варіанти увічнення пам’яті їх близьких. Дискусія тривала близько двох годин. Тоді переважна більшість підтримала ідею відмову від будь-яких муралів, а узагальнено, за можливості, пофарбувати стіни у жовтий і блакитний кольори.

Мати Назарія Гринцевича наполягала на тому, що за заповітом її сина, на стіні школи має бути присвячений йому мурал. Щодо решти, то вона не заперечує появі ще спільного муралу на іншій стіні. Тим часом рідні інших загиблих воїнів казали, що не розуміють таке бажання, оскільки їхні рідні теж навчались у цьому закладі, і надавати умовну перевагу одному за рахунок інших не правильно.

Варто зазначити, що нині на території школи встановлена меморіальна дошка з іменами полеглих героїв-випускників.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Марианна Колос (@annatollilvna_1984)

Нагадаємо, у травні минуло року стало відомо про смерть одного з наймолодших захисників «Азовсталі» – Назарія Гринцевича з позивним Грєнка. Захиснику 10 березня 2024 року, виповнився 21 рік.

Назарій три місяці разом з побратимами утримував «Азовсталь», поки не надійшов наказ про збереження життя. У вересні 2022 року він повернувся з полону, після чого продовжив свою службу у лавах «Азову».

До слова, у липні 2025 року президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України «азовцю» Назарію Гринцевичу з Вінниччини посмертно. 

Читайте також:

Теги: Вінниця мурал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Врожайність пізніх культур на Вінниччині цього року перевищила торішні показники
Вінниччина увійшла до лідерів за врожайністю пізніх культур
24 вересня, 08:41
На Вінниччині рибалка впіймав сома-рекордсмена довжиною майже 2 метри
На Вінниччині рибалка впіймав сома-рекордсмена
1 жовтня, 16:09
Усі обставини правопорушення встановлюються. Пістолет вилучено на експертизу
У Вінниці біля торгового центру лунали постріли
5 жовтня, 19:45
Чоловіку загрожує покарання у вигляді до восьми років позбавлення волі
Поліція на Вінниччині знайшла «псевдомінера» вокзалу
14 жовтня, 08:20
На Мощанці браконьєр наловив карасів на 700 тис. грн
На Вінниччині браконьєр наловив карасів на 700 тис. грн
16 жовтня, 18:43
Правоохоронці проводять розслідування обставин ДТП
У Вінниці авто збило 10-річну дівчинку на пішохідному переході (оновлено)
24 вересня, 21:04
Поліція Вінниця розслідує обставини ДТП за участі автомобіля та електросамоката
У Вінниці Mercedes збив 11-річного хлопчика
26 вересня, 18:40
Дитину госпіталізовано
У Вінниці авто на пішохідному переході збило 12-річну дівчинку
6 жовтня, 22:00
Мурал з гелікоптером, який передали ГУР громадяни Чехії
У Києві з’явився мурал із гелікоптером, подарованим чехами українській розвідці
8 жовтня, 17:33

Новини

У Вінниці розгорівся скандал через прохання встановити мурал полеглому «азовцю» Гринцевичу
У Вінниці розгорівся скандал через прохання встановити мурал полеглому «азовцю» Гринцевичу
Вінниччина: через дефіцит сировини призупинили роботу два цукрових заводи
Вінниччина: через дефіцит сировини призупинили роботу два цукрових заводи
На Вінниччині браконьєр наловив карасів на 700 тис. грн
На Вінниччині браконьєр наловив карасів на 700 тис. грн
На Одещині жінка викрала авто, бо захотіла поїхати до моря
На Одещині жінка викрала авто, бо захотіла поїхати до моря
Заснув на посту – отримав чималий штраф: суд покарав прикордонника
Заснув на посту – отримав чималий штраф: суд покарав прикордонника
Поліція на Вінниччині знайшла «псевдомінера» вокзалу
Поліція на Вінниччині знайшла «псевдомінера» вокзалу

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua