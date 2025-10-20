У Вінниці розгорівся скандал через прохання встановити мурал полеглому «азовцю» Гринцевичу

Матір Назарія Гринцевича наполягає на тому, що за заповітом її сина, на стіні школи №32 має бути присвячений йому мурал

Маріанна Колос намагається виконати останнє бажання сина

У Вінниці не вщухає скандал через відмову створювати мурал полеглому «азовцю» Назарію Гринцевичу на псевдо Грєнка на стіні його школи. Матір Маріанна бійця вимагає, аби останню волю сина було втілено в життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі жінки.

Маріанна Колос хоче виконати останнє бажання сина – намалювати мурал з його портретом на стіні школи №32, однак натомість отримала хвилю обурень та заперечень. Жінка опублікувала відео про те, як в актовій залі Вінницької школи №32 відбулась зустріч родин загиблих випускників закладу, де обговорювали варіанти увічнення пам’яті їх близьких. Дискусія тривала близько двох годин. Тоді переважна більшість підтримала ідею відмову від будь-яких муралів, а узагальнено, за можливості, пофарбувати стіни у жовтий і блакитний кольори.

Мати Назарія Гринцевича наполягала на тому, що за заповітом її сина, на стіні школи має бути присвячений йому мурал. Щодо решти, то вона не заперечує появі ще спільного муралу на іншій стіні. Тим часом рідні інших загиблих воїнів казали, що не розуміють таке бажання, оскільки їхні рідні теж навчались у цьому закладі, і надавати умовну перевагу одному за рахунок інших не правильно.

Варто зазначити, що нині на території школи встановлена меморіальна дошка з іменами полеглих героїв-випускників.

Нагадаємо, у травні минуло року стало відомо про смерть одного з наймолодших захисників «Азовсталі» – Назарія Гринцевича з позивним Грєнка. Захиснику 10 березня 2024 року, виповнився 21 рік.

Назарій три місяці разом з побратимами утримував «Азовсталь», поки не надійшов наказ про збереження життя. У вересні 2022 року він повернувся з полону, після чого продовжив свою службу у лавах «Азову».

До слова, у липні 2025 року президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України «азовцю» Назарію Гринцевичу з Вінниччини посмертно.