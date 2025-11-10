Головна Вінниця Новини
У Вінниці авто збило кур’єра на велосипеді
ДТП трапилася на перетині Келецької та Шевченка
фото: скриншот з відео

Велосипедист був госпіталізований до лікарні

У Вінниці 9 листопада близько 11:00 години трапилася аварія на перетині Келецької та Шевченка. Внаслідок чого постраждала людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ситуаційний центр.

«Аварія трапилась близько 11 години 9 листопада. Водій Volkswagen, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав перевагу в русі велосипедисту. На місце події прибули патрульні та медики», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, велосипедист отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. Дану справу передано слідчим по ДТП, встановлюються усі деталі.

Раніше на Вінниччині працівник СТО викрав новий автомобіль та розбив його в ДТП. Сума матеріального збитку становить 1,2 млн грн.

Наразі вирішується питання про повідомлення правопорушнику про підозру за ч. 3 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Крім того, на нього складено адміністративні матеріали за ст. 130 (керування транспортом у стані сп’яніння) та ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) КУпАП.

До слова, на Вінниччині 3 листопада в с. Слобода-Шаргородська Жмеринського району трапилася ДТП. Внаслідок чого постраждав малолітній пішохід.

