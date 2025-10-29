У Вінниці з вікна дев’ятого поверху випала жінка

Жінка загинула

У Вінниці на вулиці Стеценка 31-річна жінка випала з вікна дев’ятого поверху та загинула. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

«Після падіння вона опинилася на даху прибудови сусіднього двоповерхового будинку. За допомогою спецобладнання бійці ДСНС спустили загиблу та передали правоохоронцям, які встановлять усі обставини, що призвели до трагедії», – йдеться у повідомленні.

До слова, 13 травня у Києві на вулиці Олени Теліги сталася трагічна подія. З вікна багатоповерхового будинку випала жінка. На місце події оперативно прибули медики, але вони тільки констатували смерть жінки.

Як повідомлялося, 10 липня на Дніпропетровщині дворічна дитина випала з вікна четвертого поверху. Рятувальники підняли дитину на ноші та перенесли до автомобіля екстреної медичної допомоги. З попереднім діагнозом перелом верхньої кінцівки дівчинку, 2023 року народження, було госпіталізовано до лікарні.

Також у Гостомелі дворічний хлопчик випав з вікна другого поверху житлового будинку. Дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізували.