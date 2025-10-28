Головна Вінниця Новини
Пуститися берега по-українськи. Переможець шкільних олімпіад з хімії створив нарколабораторію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У березні 2025 року правоохоронці провели спецоперацію для ліквідації підпільної лабораторії
фото: Facebook/Поліція Вінницької області

За даними правоохоронців, нарколабораторія приносила зловмиснику близько 500 тис. грн щомісяця

Суд виніс вирок 27-річному вінничанину, який організував велику підпільну нарколабораторію у приватному будинку. Ним виявився випускник вінницької школи №35, який свого часу був переможцем шкільних олімпіад з хімії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу поліції Вінниччини та медіа «Ми – Вінничани».

За даними слідства, фігурант організував у будинку у Вінниці нарколабораторію, а виготовлені наркотики продавав через Telegram. Правоохоронці підрахували, що місячний дохід нарколабораторії становив близько 500 тис. грн.

Фігурант справи організував у будинку у Вінниці нарколабораторію, а виготовлені наркотики продавав через Telegram
фото: Facebook/Поліція Вінницької області

Для ліквідації підпільної лабораторії у березні 2025 року правоохоронці провели спецоперацію. Під час обшуків у підпільному приміщенні поліція виявила понад 20 кг амфетаміну, альфа-PVP та мефедрону, понад 100 кг прекурсорів та майже 300 кг хімічних реагентів, а також лабораторне обладнання.

За словами правоохоронців, знання роботи з хімічними реагентами він отримав в університеті на факультеті хімії. Як кажуть журналісти, випускник вінницької школи №35 на ім’я Дмитро був переможцем шкільних олімпіад з хімії, а після закінчення освітнього закладу вступив до одного з місцевих університетів.

Знання роботи з хімічними реагентами зловмисник отримав в університеті на факультеті хімії
фото: Facebook/Поліція Вінницької області

У залі суду чоловік повністю визнав провину та оголосив про намір мобілізуватися до лав ЗСУ. Суд визнав його каяття, сприяння слідству та бажання мобілізуватися як обставини, що пом’якшують покарання. 27-річного вінничанина засудили до девʼяти років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке йому належить.

До слова, Служба безпеки України заблокувала на Київщині діяльність організованого наркоугруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні і збуті гуртових партій психотропних речовин та прекурсорів. За даними слідства, групу організував колишній викладач хімії – професор одного із закладів вищої освіти Києва. Фігуранти налагодили виробництво психотропів – амфетаміну і катинону, а також прекурсорів – фенілнітропропену. Дві підпільні лабораторії зловмисники облаштували за місцем проживання лідера угруповання в столиці та у гаражному приміщенні орендованого приватного будинку на Київщині.

