Масове отруєння у Вінницькій області: після поминального обіду до лікарні доставили 18 осіб



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Подробиці щодо епідемічного ускладнення в селі Балки Барського району Вінниччини

21 вересня 2018 року в с. Чемериси Барські Барського району Вінницької області зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції після поминального обіду (захворіла 21 особа, 18 - госпіталізовано).

Опівночі 21 вересня 2018 року в інфекційне відділення Барської районної лікарні з ознаками гострої кишкової інфекції та з попереднім діагнозом «Харчова токсикоінфекція» було госпіталізовано першого хворого, який вживав готові м'ясні страви з поминального обіду.



За результатами епідрозслідування встановлено, що 20 вересня 2018 року в кафе «Марсилія» с. Чемериси Барські Барського району відбувався поминальний обід, на якому були присутні близько 55 осіб. Замовили поминальний обід родичі померлої з с. Балки Барського району.

Про це інформує прес-служба ГУ Держподспоживслужби у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Станом на 23 вересня 2018 до лікаря сімейної медицини с. Балки за медичною допомогою звернулася 21 особа, за результатами огляду 18 осіб направлено до інфекційного відділення, а іншим призначено амбулаторне лікування. Дітей серед постраждалих немає. Попередній діагноз «Харчова токсикоінфекція середнього ступеню важкості».

Кафе «Марсилія» в с. Чемериси Барські працює лише на замовлення. Обід готували два працівники кафе із залученням сторонньої особи.

Меню поминок складалось з 22 страв, а саме: бутерброди з ікрою, нарізка м’ясна, печінка тушкована, салат Білочка, салат Олів´є, салат Соняшник, чебуреки, окорок курячий печений, риба жарена в клярі, гречаники напівфабрикат, пиріжки з горохом, коливо, борщ, каша з підливою, голубці, бабка з м’ясною котлетою, капуста тушкована, налисники з сиром та ізюмом, солодке, цукерки, пряники, хліб, вода.

Перераховані страви, зі слів власника закладу та замовника обіду, готувалися на потужностях кафе.

Постачання продукції в кафе здійснюється ТМ «Буханочка» смт. Летичів, ФОП «Капуста» м. Вінниця, ТОВ «Птахофабрика Поділля», ФОП Шиян О.С. м. Вінниця, ФОП Довбиус І.В. м. Вінниця, ТОВ «Мосітіінфест» с. Чишки Львівська обл., м’ясо закуповувалось на ринку в м. Бар. Супровідні документи на частину продуктів харчування та сировину відсутні.

Епідрозслідування проводилось фахівцями Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області із залученням спеціалістів Барського районного управління та за участі фахівців Барського міжрайонного відділу лабораторних досліджень ДУ «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України».

У вказаному кафе 21 вересня 2018 року була проведена позапланова перевірка, в ході якої встановлено ряд порушень санітарного законодавства, зокрема: заклад не забезпечений гарячою проточною водою, відсутні умови для дотримання персоналом правил особистої гігієни, кухня та підсобні приміщення потребують проведення поточного ремонту; недостатня кількість холодильного обладнання, а наявне утримується в антисанітарному стані; відсутній контроль за дотриманням температурного режиму та товарного сусідства; розподільчий інвентар старий, зношений; періодичний профілактичний медогляд персоналу не проведений; дезінфекційні засоби відсутні; обладнання та допоміжні столи не промарковані, вкриті шаром бруду та жиру; всюди в робочих шафах сліди життєдіяльності гризунів; не створені умови для зберігання сипучих продуктів.

В ході розслідування відібрано проби питної води, залишки харчових продуктів, змиви на санітарно-показову мікрофлору. Працівники кафе та їх помічниця обстежені раптовим методом на носійство збудників кишкових інфекцій. Лабораторні дослідження тривають. В закладі проведений комплекс протиепідемічних заходів по локалізації осередку.

За результатами перевірки кафе «Марсилія», державним інспектором відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Барського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій областіи на власницю кафе складено протокол за порушення вимог ст. 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя», ст. 42 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення«. Розпорядженням ГУ ДПСС функціонування вказаного закладу тимчасово припинено, відмінено усі заплановані у ньому заходи.

В зв’язку з ускладненням епідемічної ситуації, підготовлені матеріали на засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при райдержадміністрації.

Розслідування триває, про подальший перебіг та результати лабораторних досліджень проінформуємо додатково.