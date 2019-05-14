У Вінниці створили онлайн-мапу велодоріжок



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Завдяки онлайн-мапі велодоріжок можна будувати безпечні маршрути

Велоактивісти міста позначили всі велосмуги та велодоріжки Вінниці у Google мапі. Наразі доступно близько 50 кілометрів шляху. За допомогою смартфону в онлан додатку можна побудувати маршрут та знайти парковку для велосипедів.

Про появу онлайн мапи з велодоріжками розповів Влад Семенюк на своїй сторінці у Facebook.

«Ми нарешті закінчили онлайн-мапу велодоріжок і велосмуг Вінниці! Тепер з гордістю можна заявити, що ми маємо майже 50 км чистих велодоріжок і велосмуг. І їх всі можна побачити на гулг-мапі. І там же можна переглянути фото усіх ділянок, а також побачити де можна запаркувати свого залізного коня в сонячний день чи під час дощу», – написав велосипедист.

За його словами, завдяки онлайн-мапі велодоріжок можна будувати безпечні маршрути до роботи, для поїздок з дітьми, а також для велопрогулянок. За допомогою смартфона велосипедисти бачать повну картинку “велопавутини” міста, а незабаром – ще й ділянки, де плануються нові велосмуги та доріжки. Онлайн-інструмент також дає змогу перевірити, наскільки якісним є покриття на обраному маршруті.

Джерело: Vinbazar