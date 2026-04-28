У Вінницькому районі підліток на мотоциклі збив дитину

Наталія Порощук
glavcom.ua


Дитину госпіталізовано
фото: Нацполіція

17-річний водій може отримати до трьох років обмеження волі з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами

У селищі Сутиски Вінницького району 17-річний водій мотоцикла Geon збив восьмирічного хлопчика, який переїжджав дорогу на велосипеді по нерегульованому пішохідному переходу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

ДТП сталася 26 квітня, дитину було госпіталізовано. У водія відібрано зразки крові для проведення експертизи.

За цим фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання – до трьох років обмеження волі з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами.

Нагадаємо, 22 квітня у селі Зозів Вінницького району 17-річний житель с. Мервин, керуючи мотоциклом Mustang не впорався з керуванням. Хлопець з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Унаслідок отриманих травм він помер у лікарні.

Як повідомлялося, у Ковельському районі Волині під колесами автомобіля загинув чотирирічний хлопчик – його переїхав власний батько, виїжджаючи з подвір'я на вантажівці з напівпричепом. Трагедія сталася 21 квітня близько 19:30 у селі Галина Воля.

До слова, в Оболонському районі Києва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. Винуватцем аварії виявився 51-річний водій Porsche, який перебував за кермом у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Читайте також:

Читайте також

Аварія сталася безпосередньо на перехресті вулиць Здолбунівської та Сортувальної
Масштабна ДТП у Києві: серед учасників – екіпаж поліції (фото)
4 квiтня, 14:12
45-річний підозрюваний, використовуючи вразливий стан малолітньої особи та довірливе ставлення до себе, чинив протиправні дії стосовно дитини
Зґвалтування дев'ятирічного хлопчика на Вінниччині: суд виніс вирок чоловіку
9 квiтня, 19:10
У результаті ДТП спецавто опинилося на металевому відбійнику
На Столичному шосе перекинувся сміттєвоз (відео)
13 квiтня, 10:30
На Вінниччині під час повітряної тривоги пролунав вибух
На Вінниччині під час повітряної тривоги пролунав вибух
15 квiтня, 18:47
Баррос двічі був другим на чемпіонаті Європи серед спортсменів до 23 років
Лікарі ввели в штучну кому титулованого легкоатлета, який потрапив у ДТП
17 квiтня, 12:02
Внаслідок аварії було пошкоджено шість вагонів
Зіткнення «Інтерсіті» та тепловоза: «Укрзалізниця» назвала причину
18 квiтня, 21:25
Автобус врізався в групу людей, з’їхав у кювет і перекинувся
У Болгарії пасажирський автобус в'їхав у групу українців: є жертви
22 квiтня, 13:00
Трагедія сталася на власному подвір'ї родини у селі Галина Воля Ковельського району
На Волині батько автівкою переїхав на смерть малолітнього сина
23 квiтня, 18:37
Бухгалтерка перераховувала кошти ліцею на власний рахунок
Бухгалтерка ліцею на Вінниччині вкрала у школи майже 3 млн грн
Вчора, 14:30

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 28 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Зоря» впевнено здолала «Верес» на фініші туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:30
Півзахисник молодіжної збірної України оформив ефектний гол у чемпіонаті Німеччини
Вчора, 16:45
«Епіцентр» не втримав перемогу над «Олександрією» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:57
Історичний светр Грецкі пішов із молотка за рекордні гроші
Вчора, 14:25
Дворазовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру
Вчора, 13:00

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
