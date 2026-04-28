У Вінницькому районі підліток на мотоциклі збив дитину

17-річний водій може отримати до трьох років обмеження волі з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами

У селищі Сутиски Вінницького району 17-річний водій мотоцикла Geon збив восьмирічного хлопчика, який переїжджав дорогу на велосипеді по нерегульованому пішохідному переходу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

ДТП сталася 26 квітня, дитину було госпіталізовано. У водія відібрано зразки крові для проведення експертизи.

За цим фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання – до трьох років обмеження волі з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами.

Нагадаємо, 22 квітня у селі Зозів Вінницького району 17-річний житель с. Мервин, керуючи мотоциклом Mustang не впорався з керуванням. Хлопець з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Унаслідок отриманих травм він помер у лікарні.

Як повідомлялося, у Ковельському районі Волині під колесами автомобіля загинув чотирирічний хлопчик – його переїхав власний батько, виїжджаючи з подвір'я на вантажівці з напівпричепом. Трагедія сталася 21 квітня близько 19:30 у селі Галина Воля.

До слова, в Оболонському районі Києва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. Винуватцем аварії виявився 51-річний водій Porsche, який перебував за кермом у стані сильного алкогольного сп’яніння.