На озері біля вінницького парку народилися лебедята



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У пари лебедів, які мешкають на озері біля Центрального парку народилися пташенята

Трое малят вилупилися ввечері 25 червня. Наразі пернате сімейство плаває у водоймі.

Пара білих лебедів є своєрідним символом озера біля Центрального парку.

Після зими благородних птахів повернули до водойми, де вони радували вінничан та гостей міста. Нещодавно лебедів побільшало. Самка привела на світ три сірих клубочки. Вони не відходять від мами та активно плавають в озері. Наразі у водоймі відремонтували паркан навколо гнізда.

В цьому році у вінницьких лебедів народилася найменша кількість пташенят за всю історію. Раніше в гнізді вилуплювалися від 4 до 6 малюків.

Технік міського комунального підприємства “Вінницязеленбуд” В'ячеслав Афанасенко розповів редакції сайту Vinbazar.com про те, що до установи неодноразово надходили звернення громадян про необхідність регулювання рівня води на озері та встановлення навісу над парою лебедів.

«Ми не піднімали рівень води у водоймі, щоб не налякати самку, поки вона сиділа на яйцях. Зараз, коли пташенята вилупилися, ми одразу піднімемо рівень. Навісом птахів взагалі не накривають, в ньому просто немає необхідності», - зазначив В'ячеслав Афанасенко.

Сімейство лебедів пробуде в ставку до пізньої осені. Тоді їх разом з гніздом заберуть до вінницького зоопарку.

Нагадаємо, лебеді на озері біля Центрального парку, мешкають ще з 1996 році.

Джерело: Vinbazar