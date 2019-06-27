У суботу буде перекрито рух на ділянці вулицы Соборної



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До уваги водіїв і пішоходів!

У суботу, 29 червня у Вінниці будуть відбуватись зйомки окремих епізодів кінофільму з робочою назвою «Відлуння». Знімальний майданчик розгорнеться по вул. Соборній на ділянці від вул. Театральної до пл. Гагаріна.

У зв’язку із цим рух транспорту та пішоходів на цій території спочатку буде обмежено з 9:00, а потім перекрито в обох напрямках – з 11:00 до 12:00.

На період перекриття приватний автотранспорт зможе пересуватись в об’їзд по вулицях Магістратській, Мури, Князів Коріатовичів.

Тролейбуси маршрутів №4, 5, 10, 11, 12, 14 та трамваїв маршрутів №1, 4, 6 на годину призупинять свою роботу.

Муніципальні автобуси маршрутів №19, 24, 25 в обох напрямках будуть рухатись по вул. Київській, В’ячеслава Чорновола, Магістратській, Хмельницькому шосе.

Маршрутні таксі №29А, 32А будуть рухатись по вул. Магістратській, Хмельницькому шосе.

Муніципальні автобуси №7, 21 та маршрутних таксі №7А, 21А в обох напрямках будуть пересуватись по вул. Князів Коріатовичів.