На Порика затримали п’яну маму, яка пила алкоголь біля дитини



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Правоохоронці передали малечу бабусі

В ніч з 25 на 26 листопада, близько опівночі, патрульні отримали виклик з вулиці Порика. Заявниця повідомила, що молода жінка знаходиться в нетверезому стані з малолітньою дитиною біля одного з магазинів.

Паро це повідомляє патрульна поліція на сторінці у «Фейсбук».

На місце події прибули патрульні поліцейські та працівники Вінницького відділку поліції. Там вони виявили 22-річну жінку, яка тримала на руках малолітню дівчинку і одночасно розпивала алкогольні напої.

Коли поліцейські зробили їй зауваження, правопорушниця почала поводитись агресивно, висловлювалась нецензурною лайкою та ображала інспекторів.

Поліцейські її затримали та доставили до відділку поліції, де склали ряд адмінматеріалів: за розпивання алкогольних напоїв в громадському місці, злісну непокору працівникам поліції, дрібне хуліганство та невиконання нею обов’язків щодо виховання дитини.

4-річну дівчинку патрульні доставили додому та передали бабусі. Про ситуацію повідомили працівників ювенальної превенції, які далі будуть займатись цим випадком.