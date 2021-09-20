У Вінниці при міському голові запрацює Рада Поважних

На першому установчому засіданні затвердили склад Ради та обрали голову

У Вінниці створили новий дорадчо-консультативний орган при міському голові – Раду Поважних. До її складу увійшли 16 вінничан, які працюватимуть на громадських засадах. Про це повідомляє пресслужба Вінницької міської ради.

У складі Ради Поважних – колишні працівники органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, підприємств та установ, депутати, відомі вінничани, досвідчені працівники різних галузей. Головою дорадчого органу обрали першого заступника голови правління ПАТ «Страхова компанія «Місто» Івана Михайлюка, заслуженого працівника сфери послуг України, заступником голови – Валентину Кичак, голову громадської організації «Вінницька обласна рада жінок України», члена Президії й керівника секретаріату Громадської ради при Вінницькій обласній раді 8 скликання, і Віталія Ковальчука – заступника директора з технічних питань енергопостачальної компанії Поділля в м. Вінниці, заслуженого енергетика України.

Нагадаємо, на Вінниччині стартували проєкти з редизайну газорозподільних мереж на території Брацлавської та Томашпільської громад. Їх реалізація дозволить оптимізувати роботу мереж та вдвічі скоротити витрати технологічного газу.