На Київщині жінка загинула під колесами вантажівки



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Смертельна ДТП сталася у Василькові Фото: Нацполіція

Жінка переходила дорогу у невстановленому місці і потрапила під КамАЗ

У місті Васильків на вул. Грушевського сталася смертельна аварія: місцева жителька потрапила під колеса вантажівки.

На місці події працювали працівники Слідчого управління поліції Київщини, слідчо-оперативна група Васильківського відділу поліції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що водій, керуючи автомобілем КамАЗ, здійснив наїзд на жінку, яка переходила проїжджу частину дороги у невстановленому місці. Від отриманих травм жителька Василькова, 1950 року народження, загинула на місці ДТП.

У Києво-Святошинському районі на автодорозі Київ-Одеса поблизу с. Віта-Поштова водій, керуючи автомобілем Volkswagen, скоїв наїзд на пішохода, який ішов на проїжджій частині у попутному напрямку. Потерпілого чоловіка з травмою голови та переломом ноги доправлено до лікарні.

Ще одна аварія з потерпілим сталася на автодорозі Українка - Плюти, що на Обухівщині. Водій маршрутного автобусу УАЗ, об’їжджаючи дерево, що впало на проїжджу частину дороги, виїхав на зустрічну смугу. Там сталося зіткнення з автомобілем Peugeot під керуванням жительки м. Українка. В результаті ДТП жінку-водія легковика з переломом руки доставлено до лікарні. В автобусі на момент аварії знаходились 4 пасажири, вони не постраждали.

За всіма фактами ДТП відкрито кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 21 листопада ввечері напівпорожній Голосіївський проспект у столиці не поділили автомобілі Mercedes і Volkswagen служби таксі. Після невеликого зіткнення машина таксі злетіла з дороги, знесла дерево і зупинилася у стовпі.

У четвер увечері на Окружній загинув пішохід: чоловік потрапив під колеса автомобіля Skoda.