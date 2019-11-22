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    Вінницький режисер опублікував трейлер до фільму-біографії про Леонтовича

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    Вінницький режисер опублікував трейлер до фільму-біографії про Леонтовича

    Режисер Василь Медяний оприлюднив у мережі трейлер нового фільму

    Науково-популярна стрічка розповідає про основні сторінки життя і творчості композитора Миколи Леонтовича. Зйомки документальної картини тривали майже 2 роки і зараз на стадії завершення.

    Фільм присвячений основним віхам життя і творчості всесвітньовідомого композитора Микола Леонтовича. Зйомки відбувалися в різних куточках України, в тому числі у місті Тульчині - батьківщині «Щедрика».

    «Ми намагалися здійснити художнє осмислення біографії композитора і відтворити шлях Леонтовича до написання свого головного шедевру – «Щедрика». - розповів режисер Василь Медяний, - Але через фінансові труднощі ми змушені відкласти прем’єру. Немає композитора, який взяв би на себе відповідальність написати музику для фільму про такого митця».

    Фільм-біографія про Миколу Леонтовича буде у жанрі короткого метру і триватиме близько 30 хвилин.

    Джерело: Vinbazar

    Вінниччина фільм
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