На Вінниччині чоловік зґвалтував 11 дітей, йому загрожує до 8 років в'язниці (відео)

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває

У Вінницькій області затримали 52-річного зловмисника у серпні минулого року у його квартирі в одній із багатоповерхівок Жмеринки під час вчинення злочину проти неповнолітніх. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Вінницької області.

Як зазначається, що після проведення всіх необхідних процесуальних дій, правопорушнику обрали запобіжний захід – тримання під вартою, без права внесення застави. До цього часу він перебуває у слідчому ізоляторі. Затриманому інкримінується ще п’ять злочинних епізодів.

Під час розслідування кримінального провадження встановлені і інші факти його злочинної діяльності, які мали місце з червня по серпень 2020 року.

За інформацією слідства, зловмисник під різними приводами заманював дітей до себе у помешкання та надалі демонстрував їм відео порнографічного змісту, вчиняв інші розпусні дії. Загалом від дій підозрюваного постраждали 11 дітей віком від 12 до 14 років.

29 січня слідчим Жмеринського районного відділу поліції, затриманому оголошено підозру ще за п’ятьма злочинними епізодами відповідно до ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх) та ч. 2 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України, загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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