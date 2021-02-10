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    На Вінниччині місцевий житель незаконно перекрив русло річки

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    Відомо, що порушення виявлено на території Барської ОТГ&nbsp; - На Вінниччині місцевий житель незаконно перекрив русло річки
    Відомо, що порушення виявлено на території Барської ОТГ 
    фото: vin.dei.gov.ua

    На правопорушника складено протокол про адмінправопорушення

    На Вінниччині до Державної екологічної інспекції звернулася Жмеринська райдержадміністрація з проханням розглянути лист від директора СТОВ «Прогрес».

    У ньому йшлося про факт порушення вимог природоохоронного законодавства, через що існує можливість підтоплення паводковими водами населених пунктів та прориву каскаду дамб річки Рів, повідомляє Влада Вінниці.

    Інспектори взяли до уваги це звернення та на місці встановили, що житель села Гармаки, використавши спецтехніку, провів роботи з нагортання земляного валу на гідроспоруду, яка знаходиться у вершині ставка Гармацький. У результаті його діяльності русло річки Ровець було перекрито, а режим обмеженої господарської діяльності — порушено. Відомо, що порушення виявлено на території Барської ОТГ за межами населеного пункту с. Гармаки.

    На правопорушника складено протокол про адмінправопорушення за ст. 53 КУпАП та роз’яснено вимоги природоохоронного законодавства України.

    Нагадаємо, вінницькі екологи перевірили Південний Буг на забруднення.

    Теги: Вінниця річка порушник
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