Вінницький шахрай через інтернет заробляв на довірливих користувачах тисячі гривень

Сума коштів, отриманих шахрайським шляхом, сягає понад мільйон гривень

9 лютого слідчі-детективи вінницької поліції спільно з кіберполіцейськими Департаменту Національної поліції задокументували злочинну діяльність 31-річного вінничанина.

Чоловік, створюючи фішингові вебресурси, отримував реквізити банківських карток громадян та викрадав з їх рахунків гроші, повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

Сума коштів, отриманих шахрайським шляхом, сягає понад мільйон гривень.

Як повідомляють у, правоохоронці почали документувати злочинну діяльність жителя обласного центру ще у 2020 році.

Молодик організував злочинну схему привласнення коштів громадян, створюючи фейкові сайти з переказу коштів. Після отримання персональних відомостей потерпілих та реквізитів їх банківських карток, він переводив гроші на свої рахунки. Щомісячний «заробіток» зловмисника становив від 50 до 70 тисяч гривень, — інформують у поліції.

Під час проведення обшуків слідчі вилучили сім-карти, флеш-носії, скімінгове обладнання для зчитування інформації з банківських карток, мобільні телефони, жорсткі диски, ноутбуки, комп’ютерну техніку та банківські картки.

Кількість потерпілих від злочинної діяльності зловмисника наразі встановлюється слідством. Він раніше мав проблеми із законом, за вчинення майнових злочинів, — йдеться в повідомленні поліції

За шахрайство чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Нагадаємо, кіберполіція викрила організовану групу, що виготовляла та збувала підроблені водійські посвідчення.