На Вінниччині обгорів 82-річний чоловік
Через куріння у квартирі сталося загоряння
Фото з відкритих джерел
Чоловіка госпіталізували
Учора, 26 січня, у селі Нова Прилука Липовецького (за новим поділом – Вінницького) району під час пожежі обгорів літній чоловік. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Вінницькій області.
Пожежа виникла в одній із кімнат житлового будинку. 82-річний власник будинку зазнав опіків, його госпіталізували.
Фото: ДСНС
Рятувальники вважають, що пожежу могла спричинити необережність чоловіка під час куріння.
Нагадаємо, що під час пожежі у будинку у Києві обгорів чоловік.