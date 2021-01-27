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    На Вінниччині обгорів 82-річний чоловік

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    Через куріння у квартирі сталося загоряння - На Вінниччині обгорів 82-річний чоловік
    Через куріння у квартирі сталося загоряння
    Фото з відкритих джерел

    Чоловіка госпіталізували

    Учора, 26 січня, у селі Нова Прилука Липовецького (за новим поділом – Вінницького) району  під час пожежі обгорів літній чоловік. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Вінницькій області.

    Пожежа виникла в одній із кімнат житлового будинку. 82-річний власник будинку зазнав опіків, його госпіталізували.

    Фото: ДСНС
    Фото: ДСНС

    Рятувальники вважають, що пожежу могла спричинити необережність чоловіка під час куріння.

    Нагадаємо, що під час пожежі у будинку у Києві обгорів чоловік.

    Теги: пожежа ДСНС Вінниця рятувальники Вінниччина чоловік
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