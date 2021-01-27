На Вінниччині обгорів 82-річний чоловік

Через куріння у квартирі сталося загоряння

Чоловіка госпіталізували

Учора, 26 січня, у селі Нова Прилука Липовецького (за новим поділом – Вінницького) району під час пожежі обгорів літній чоловік. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Вінницькій області.

Пожежа виникла в одній із кімнат житлового будинку. 82-річний власник будинку зазнав опіків, його госпіталізували.

Фото: ДСНС

Рятувальники вважають, що пожежу могла спричинити необережність чоловіка під час куріння.

Нагадаємо, що під час пожежі у будинку у Києві обгорів чоловік.