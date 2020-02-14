На Вінниччині оселилися шакали



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Двох шакалів добули мисливці, які полювали на пушного звіра

В Україні зростає ареал розповсюдження шакалів. На Вінниччині хижака неодноразово вполювали у Тульчинському, Могилеві-Подільському та Мурованокуриловецькому лісництвах. Ймовірно, що шакали мігрували на територію регіону з півдня України.

Про це повідомляють у Вінницькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

25 січня під час санітарного рейду лісівники вполювали шакала в Тульчинському районі. Вперше на цій території хижака зустріли влітку 2019 року. Тоді до мисливствознавців зателефонували перехожі. Вони повідомили, що побачили вовка неподалік Тульчина.

На вказане місце виїхала бригада у складі єгерів та державної лісової охорони, яка загонним методом добула ймовірного “вовка”. Зразки відправили на експертизу у ветеринарну лабораторію, а фото – науковцям. Впольований хижак виявився шакалом.

«Зовнішні ознаки шакала дуже характерні. Ці хижаки невеликі або середні за розміром, хвіст довжиною до 30 см, хутро на спині строкате, чорно-сіре, а голова, вуха, кінцівки – рудого кольору. Сплутати їх з вовком неможливо людині, яка добре знає, як вовк виглядає», - зазначив мисливствознавець Олександр Німий.

Лісівники з Могилева-Подільського отримали підтвердження перебування шакала на Вінниччині у 2018 році. Вперше запримітили цього хижака на межі Могилева-Подільського та Мурованокуриловецького районів області. Двох шакалів добули мисливці, які полювали на пушного звіра. Ще одного – в серпні 2019 року.

«Шакали добираються до нашої області з півдня по річках, переховуються у заростях очеретів, у плавнях, прибережній смузі річок. Це характерні для їхнього виду біотопи. Цих хижаків зараз не стримують кліматичні бар’єри, наші зими стали малосніжними, м’якшими, а шакали не адаптовані до глибокого снігу, у них короткі лапи. Тому й, можливо, вони сюди мігрують у пошуках поживи. Це вперше за практику моєї роботи ми зафіксували шакалів на Вінниччині», - розповів начальник сектору мисливського господарства Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства Василь Мельник.

Фахівці запевняють, що шакали не шкідливіші за вовків чи лисиць і для людини не становлять загрози.