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    Похолодання та можливий дощ: прогноз погоди у Вінниці на 21 вересня

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    Похолодання та можливий дощ: прогноз погоди у Вінниці на 21 вересня
    Фото: depo.ua

    Вдень повітря у Вінниці прогріється від +8° С до +10°С

    У вівторок, 21 вересня, у Вінниці прогнозують хмарну погоду, а також можливий дощ. Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

    Вдень повітря у Вінниці прогріється від +8° С до +10°С, а температура повітря вночі вдаде від +4° С до +6°С.

    Народний прогноз погоди: 21 вересня відзначається свято Різдва Пресвятої Богородиці (друга Пречиста). Наші предки підмітили, якщо цього дня сприятлива погода, то й вся осінь буде теплою. Спостерігали також за тваринами: якщо після другої Пречистої худоба рветься на пасовисько зрання, то і зима буде ранньою.

    Як раніше повідомлялося, в Україну прийшла метеорологічна осінь, цього тижня буде багато дощів та істотно похолодає. Опади очікуються повсюдно, проте до кінця тижня вони ослабнуть. Особливо свіжо буде в північних і західних областях. Проте вже ближче до вихідних температура в країні почне підвищуватися.

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    Теги: прогноз погоди Вінниця повітря дощ
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    Похолодання та можливий дощ: прогноз погоди у Вінниці на 21 вересня