На Вінниччині під час повітряної тривоги пролунали вибухи

«Вінниччина під повітряною атакою ворога!»

Сьогодні, 12 травня, у Вінницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

«Вінниччина під повітряною атакою ворога! Перебувайте в укриттях до закінчення відбою!», – попереджала очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Нагадаємо, триває 1539-й день повномасштабної війни в Україні.