На Вінниччині під час повітряної тривоги пролунали вибухи
«Вінниччина під повітряною атакою ворога!»
Сьогодні, 12 травня, у Вінницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.
«Вінниччина під повітряною атакою ворога! Перебувайте в укриттях до закінчення відбою!», – попереджала очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Нагадаємо, триває 1539-й день повномасштабної війни в Україні.
