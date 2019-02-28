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    На Вінниччині планують створити музей місцевого самоврядування

    • Розсилка
    На Вінниччині планують створити музей місцевого самоврядування

    У Хмільнику відбувся круглий стіл, на якому обговорили перспективи створення музею місцевого самоврядування міста.

    Засідання пройшло у середу, 27 лютого, у конференц-залі Хмільницької міської ради.

    У муніципалітеті зазначають, що Хмільник  є одним із перших п’яти старовинних міст України, які започаткували на своїй території самоврядні традиції вільних людей на основі Магдебурзького права і минулоріч виповнилося 570 років з часу отримання Хмільником такого права.   

    Віталій Дорох, голова ГО «ПРАВО», що бере участь у проекті «Хмільник туристичний: робимо перші кроки» розповів про ознайомчий візит до Кам’янця-Подільського, де вже функціонує Музей магдебурзького права та місцевого самоврядування, зауваживши при цьому про те, що концептуальний задум створення подібного музею у Хмільнику вдасться реалізувати за умови ґрунтовного вивчення історичних фактів.

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    На Вінниччині планують створити музей місцевого самоврядування
    На Вінниччині планують створити музей місцевого самоврядування
    На Вінниччині планують створити музей місцевого самоврядування

    Учасники дискусії погодилися із доцільністю створення музею місцевого самоврядування, однак висловили побажання щодо необхідності ґрунтовного вивчення історичної складової цього  питання.

    Джерело: vinnitsaok.com.ua

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