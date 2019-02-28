На Вінниччині планують створити музей місцевого самоврядування



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У Хмільнику відбувся круглий стіл, на якому обговорили перспективи створення музею місцевого самоврядування міста.

Засідання пройшло у середу, 27 лютого, у конференц-залі Хмільницької міської ради.

У муніципалітеті зазначають, що Хмільник є одним із перших п’яти старовинних міст України, які започаткували на своїй території самоврядні традиції вільних людей на основі Магдебурзького права і минулоріч виповнилося 570 років з часу отримання Хмільником такого права.

Віталій Дорох, голова ГО «ПРАВО», що бере участь у проекті «Хмільник туристичний: робимо перші кроки» розповів про ознайомчий візит до Кам’янця-Подільського, де вже функціонує Музей магдебурзького права та місцевого самоврядування, зауваживши при цьому про те, що концептуальний задум створення подібного музею у Хмільнику вдасться реалізувати за умови ґрунтовного вивчення історичних фактів.

Учасники дискусії погодилися із доцільністю створення музею місцевого самоврядування, однак висловили побажання щодо необхідності ґрунтовного вивчення історичної складової цього питання.

Джерело: vinnitsaok.com.ua