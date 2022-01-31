У Вінниці СБУ викрила наркобанду, яка щомісяця заробляла 2 млн грн (фото, відео)

Правоохоронці рік документували злочинну діяльність наркоугруповання

У Вінниці правоохоронці викрили наркоугруповання, яке щомісяця збувало наркотиків на два млн грн. Під час обшуків у зловмисників вилучили, зокрема, майже 25 кг канабісу, приблизно один кг амфетаміну та зброю. Про це повідомляє пресслужба УСБУ у Вінницькій області.

За матеріалами слідства, до складу угруповання входило шість мешканців Вінниці. «Товар» наркоділки виготовляли та зберігали у власних помешканнях. Усі компоненти – прекурсори, вони замовляли через інтернет та отримували поштовими операторами.

«Канабіс та виготовлений метамфетамін учасники угруповання збували переважно оптовими партіями на території Вінницької області», – повідомляють в СБУ.

Зазначено, що правоохоронці «задокументували кілька епізодів злочинної діяльності». У межах кримінального провадження здійснили дев’ять обшуків, за результатами яких вилучили:

майже 25 кг канабісу; суху подрібнену речовину рослинного походження, зовні схожу на канабіс, приблизною вагою 25 кг;

приблизно 1 кг амфетаміну;

обладнання для виготовлення та фасування психотропів та наркотичних засобів;

вогнепальну та холодну зброю.

Зазначено, що вилучені речовини направили на експертизу.

Як зазначають у поліції, впродовж року правоохоронці документували злочинну діяльність наркоугруповання. За цей час їм вдалося викрити мережу драг-дилерів, які отримували від основних фігурантів психотропи та наркотичні речовини та збували по всіх регіонах держави.

Підкреслюється, що наразі організатора та трьох членів наркоугруповання затримали, їм оголосили підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. За такі дії передбачено позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.

Поліція затримала членів наркоугруповання, які займались збутом амфетаміну Автор: Поліція Вінниччини

Зараз тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до наркобізнесу.

Нагадаємо, нещодавно під Києвом було викрито наркоділків із «товаром» на понад 5 млн грн (фото).

Також столичні правоохоронці викрили протиправну діяльність організованої злочинної групи, яка налагодила масштабне виробництво та збут метадону і психотропних речовин. Наркотики фігуранти виготовляли у трьох лабораторіях. Потужності облаштованих нарколабораторій дозволяли виготовляти від 30 до 50 кілограмів метадону у місяць.

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