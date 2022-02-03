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    Хто на Вінниччині найбільше заробляє: оприлюднено дані

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    У більшості галузей спостерігалося підвищення рівня заробітньої плати - Хто на Вінниччині найбільше заробляє: оприлюднено дані
    У більшості галузей спостерігалося підвищення рівня заробітньої плати
    фото з відкритих джерел

    В Україні за рівнем оплати праці у грудні 2021 року Вінниччина посіла 12 місце

    Середня номінальна заробітна плата штатного працівника на Вінниччині у грудні 2021 року становила 15,4 тис. грн. Про це повідомляє пресслужба Головного управління статистики у Вінницькій області.

    У порівнянні з листопадом 2021 середня зарплата на Вінниччині зросла на 18,5%, а в порівнянні з груднем 2020 року – на 26,3%.

    Зарплати зросли (у грудні в порівнянні з листопадом 2021 року) у галузях:

    • інформація та телекомунікації – на 59,0%;
    • державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – на 32,3%;
    • освіта – на 31,2%;
    • сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – на 26,4%.

    Зменшилися зарплати за цей період у сфері тимчасового розміщування й організації харчування – на 2,1%, у сфері будівництва – на 1,5%.

    Найвищими були зарплати у працівників фінансової та страхової діяльності (понад 21 тис. грн, що приблизно в 1,4 рази вище, ніж у середньому в області), на підприємствах з виробництва напоїв (понад 30 тис. грн, удвічі більше, ніж в середньому в області), на підприємствах з виробництва електричного устаткування (понад 27 тис. грн, в 1,8 разу більше, ніж у середньому в області).

    В Україні за рівнем оплати праці у грудні 2021 року Вінниччина посіла 12-е місце.

    Раніше Національний банк України оновив прогноз рівня безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці. Прогноз на 2022 рік погіршений з 8,6% до 9,1%, на 2023 рік з 8,6% до 8,9%.

    Також названо найпопулярніші вакансії і найбільш оплачувану роботу в Києві.

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    Теги: зарплата Держстат Вінниччина страхування
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    Хто на Вінниччині найбільше заробляє: оприлюднено дані