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    На Вінниччині попрощались із загиблим на Сході України військовослужбовцем

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    На Вінниччині попрощались із загиблим на Сході України військовослужбовцем

    26 вересня в Хмільнику відбулося прощання із загиблим на Сході України захисником Андрієм Сторожуком.

    Віддати шану герою прийшли близькі та рідні хлопця, місцеві жителі та представники влади. Військовослужбовець загинув від кулі снайпера біля Мар'їнки. Сьогодні, 27 вересня, його поховають у рідному селі Педоси.

    У Хмільнику відбулося прощання із героєм-земляком, який загинув 24 вересня на Сході України. Віддав шану пам`яті загиблого героя голова обласної державної адміністрації Владислав Скальський.

    За офіційною інформацією, старший солдат Андрій Сторожук 1992 року народження, загинув під час виконання бойового завдання від пострілу снайпера в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області в зоні проведення ООС. Отримане вогнепальне поранення несумісне з життям. У загиблого залишився син, 2017 року народження.

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    На Вінниччині попрощались із загиблим на Сході України військовослужбовцем
    На Вінниччині попрощались із загиблим на Сході України військовослужбовцем
    На Вінниччині попрощались із загиблим на Сході України військовослужбовцем
    На Вінниччині попрощались із загиблим на Сході України військовослужбовцем
    На Вінниччині попрощались із загиблим на Сході України військовослужбовцем
    На Вінниччині попрощались із загиблим на Сході України військовослужбовцем
    На Вінниччині попрощались із загиблим на Сході України військовослужбовцем
    На Вінниччині попрощались із загиблим на Сході України військовослужбовцем
    На Вінниччині попрощались із загиблим на Сході України військовослужбовцем
    На Вінниччині попрощались із загиблим на Сході України військовослужбовцем
    На Вінниччині попрощались із загиблим на Сході України військовослужбовцем
    На Вінниччині попрощались із загиблим на Сході України військовослужбовцем
    На Вінниччині попрощались із загиблим на Сході України військовослужбовцем

    Бійця поховають 27 вересня в рідному селі Педоси Хмільницького району.

    Джерело: Vinbazar

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